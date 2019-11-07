شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حاسس إن هو أنا.. واخد منى سمارى وشعرى الأكرت".. هكذا علق النجم الراحل أحمد زكي علي صورة ابنه هيثم فى إحدى مقابلاته التليفزيونية النادرة مع الإعلامي مفيد فوزى قبل سنوات طويلة، كان ينظر فيها إلى صورة ابنه الذى لم يكن يعلم أن القدر يخبئ له ما خبأه، وهو يتحدث بتلك المقابلة الذى نسلط الضوء عليها بالتزامن مع رحيل الفنان الشاب هيثم احمد زكي الذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

هيثم أحمد زكي الذى توفي في سن الـ 35 عاماً فى مفارقة غريبة، حيث إنه نفس السن التى رحلت فيها والدته هالة فؤاد لم تكن حياته باليسيرة مطلقاً، فلم يهنأ بالعيش مع والديه بعد انفصالهما، ثم فقد حنان والدته عقب وفاتها وهو طفل، كما لم يستثمر نجاح والده الكبير كواحد من أهم النجوم فى تاريخ السينما المصرية عقب رحيله بالوقت الذى كان هيثم يتحسس خطواته ورحلته مع عالم التمثيل.