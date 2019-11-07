شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى عن هيثم احمد زكي : "الله يغفر لك ويرحم والديك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان الإماراتى حسين الجسمى الفنان الشاب هيثم أحمد زكى الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من فجر اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكتب حسين الجسمى تغريده عبر حسابه على موقع تويتر، قائلا، "الله يرحمك ويغفر لك ويرحم والديك و يغفر لهم".

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.