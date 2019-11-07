شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان عزاء الفنان الراحل هيثم احمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام بعد غد السبت عزاء الفنان الشاب الراحل هيثم احمد زكي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب، حيث وافته المنية بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية فى منزله بالشيخ زايد، ويشيع جثمان الراحل اليوم الخميس عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود، وهو نفس المسجد الذى شيع منه والده الفنان احمد زكي .

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.