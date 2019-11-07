شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احمد زكي يقبل صورة نجله هيثم احمد زكي فى لقاء نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحد اللقاءات التليفزيونية النادرة ظهر النجم الراحل احمد زكي وهو يتحدث عن نجله هيثم احمد زكي ، وأنه كان مريضا وتعرض لارتفاع فى درجة الحرارة ثم قام بتقبيل صورة نجله.

حيث قال احمد زكي "إيه يا هيثم سخنت إنت النهاردة يا حبيبى .. كان مفروض تبقى معايا النهادرة .. معلش يا حبيبى".

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هيثم احمد زكي وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، ويشيع جثمان هيثم احمد زكي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر مباشرة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.