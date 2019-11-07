شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر صورة نشرها هيثم احمد زكي على فيس بوك قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنان هيثم احمد زكي رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 35 عاماً، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، حيث عثر على جثمانه بمنزله فى الشيخ زايد، وتشيع جثمان الفنان الراحل، بعد ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

هيثم احمد زكي كان يعيش فى عزلة ووحدة دائماً، لم يكن شخصاً اجتماعياً، وحتى على السوشيال ميديا كان بعيداً عنها وغير نشط عليها تماماً، رغم أن كل الفنانين فى جيله يعتمدون على السوشيال فى الدعاية لنفسهم والإعلان عن أعمالهم الجديدة، وعند الدخول الى حساب الراحل هيثم احمد زكي تجد أن آخر صورة نشرها كان قبل 4 أشهر وتحديداً يوم 14 يوليو أثناء قضائه اجازة الصيف بأحد المدن الساحلية.

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هيثم احمد زكي

وبدورها تواصل جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها حول وفاة الفنان هيثم احمد زكي للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، حيث تستمع النيابة لأقوال عدد من شهود وأفراد أسرة وأصدقاء الفنان الراحل، فضلًا عن أفراد أمن الكمبوند الذى يسكن فيه بالشيخ زايد.

وأظهرت التحريات الأولية أن الفنان كان يعانى من أزمة صحية قبل وفاته بساعات، توجه على إثرها إلى الطبيب المعالج له، بعدها عاد إلى منزله وخلد فى النوم، وحينما حاولت خطيبته التواصل معه، لم تستطيع الوصول إليه.



وفاة الفنان هيثم احمد زكي