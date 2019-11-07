شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا عن رحيل هيثم احمد زكي : "رجع يلتقى باللى بيحبهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة إليسا، عن حزنها الشديد لرحيل الفنان الشاب هيثم احمد زكي الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "ما أبشع خبر رحيل هيثم احمد زكي بعد المآسى اللى عاشها، الله يرحمه رجع التقى باللى بيحبهم، وكل واحد يشكر ربه عندوا عيلة ومحبين بجانبه".

ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم احمد زكي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.