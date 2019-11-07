شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هيثم احمد زكي يتحدث عن الوحدة: إحساس صعب أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الفنان الراحل هيثم احمد زكي فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وفى لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج "بوضوح" على قناة الحياة، فى 26 مارس 2016 تحدث هيثم احمد زكي عن معاناته مع الوحدة وصعوباتها بعد وفاة والدته ووالده ثم خاله وجده وجدته وفقدان عائلته.

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وتحدث هيثم احمد زكي قائلا: "حقيقى إحساس الوحدة صعب جدا، حسيت بحاجات كتير مكنتش واعى ليها وأنا صغير، وأنه من الصعب على الواحد يكون لوحده وخصوصا فى هذه المهنة بيكون صعب عليه جدا، لأن دايما لما يكون حواليك ناس بيشجعوك، أنا طالع فى برنامج فى فيلم استنونى، أنا دايما لوحدى ومحدش بيشاركنى، والحمد الله البلد كلها أهلى والناس بتيجى تتصور معايا وتدعى لبابا ما بحسش بالغربة طول ما أنا فى مصر، مضيفا أنا وبابا مبتلين فى نفس الشىء وهى الوحدة".

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.