شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هالة فؤاد تغنى لنجلها هيثم احمد زكي : يا هيثم يا حلو يا جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحد اللقاءات النادرة من برنامج "يا تليفزيون يا" غنت الفنانة الراحلة هالة فؤاد لنجلها هيثم احمد زكي على وزن أغنية "يا حسن يا خولى الجنينة"، حيث قالت إنها دوما تغنى هذه الأغنية لنجلها وهو طفل، وهى "يا هيثم يا حلو يا جميل يا هيثم يا حبيب ماما وبابا ادلع يا هيثم يا حبيب جده وتيته يا هيثم".

هيثم احمد زكي وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، ويشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر مباشرة.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.