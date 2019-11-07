شاهد.. امل العوضي تخضع لعملية تطويل لانفها!

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 صباحاً - خضعت الإعلامية والفنانة الكويتية أمل العوضي لعملية تجميل جديدة في الأنف بناء على نصيحة طبيب التجميل.
فقد نشرت أمل العوضي مقطع فيديو أشارت فيه إلى أن الطبيب أخبرها بأن ملامح أنفها تتطلب أن يكون أنفها أطول مما هي عليه اليوم.
ثم نشرت مقطع فيديو آخر بعد الخضوع للتجميل تشكرت فيه الطبيب وقالت أنها لا تحب الأنف الصغير وأنها أصبحت أجمل بفضله.
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