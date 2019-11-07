نانسي عجرم من دون ماكياج: “الابتسامة تنبع من القلب”

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 صباحاً - نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة لها جديدة وهي تبتسم، وبدت طبيعية من دون ماكياج.
وأشارت نانسي إلى أنّ الابتسامة تنبع من القلب عندما يشعر الإنسان بالسلام، في إشارة إلى أنها تعيش سلاماً داخلياً وتشعر بالطمأنينة.
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