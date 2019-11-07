بابلو ألبوران يطرح كليبه الجديد ويحطّم المليون مشاهدة في ساعات

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الإسباني بابلو ألبوران عمل مصوّر لأغنية جديدة تحمل اسم Tabú، وتشاركه فيها المغنية Ava Max.

وحقق الكليب أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقه عبر قناة بابلو ألبوران على موقع “يوتيوب”، كما وتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في عدد كبير من بلدان العالم.

ويتمتع بابلو ألبوران بشعبية واسعة في إسبانيا والبلدان الأوروبية، كما وتحظى أعماله الفنية بمتابعة واسعة في أميركا وعدد كبير من البلدان العربية.

لمشاهدة كليب Tabú: