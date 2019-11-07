أحلام تكشف عن مفاجآت كبيرة في ألبومها الجديد!

متابعة بتجــــــــــــرد: ينتظر الجمهور النجمة الإماراتية أحلام ألبومها الجديد بفارغ الصبر، وذلك يظهر من خلال تفاعل محبّيها مع كل معلومة جديدة يتم كشفها عن العمل.

وفي أحدث تصريحات لها، كشفت أحلام عن أن الألبوم الجديد سيتضمن العديد من المفاجآت الفنية، حيث انتهت من تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني باللهجة الخليجية، فضلًا عن أغنيات باللهجات اللبنانية، المصرية والمغربية.

وكشفت أحلام، أن أغاني الألبوم منوعة، منها الطربية وغيرها المعاصرة، تتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين وأبرزهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأمير بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن العثمان، ناصر الصالح، محمود الخيامي وغيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام كانت قد صرّحت في وقت سابق أنها انتهت من تصوير ثلاث أغنيات من الألبوم الجديد على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال في فترات متلاحقة بعد طرح الألبوم في الأسواق.

على صعيد آخر، تشارك النجمة أحلام في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” إلى جانب زملائها الحكام سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.