انفصال أوزجان دنيز عن زوجته

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد مرور حوالي 18 شهر على زواجهما إنفصل أوزجان دنيز عن زوجته فايزة اتاكان والسبب بحسب تقارير صحفية تركية الخيانة.

وتشير المصادر الصحفية إلى أن فايزة اكتشفت رسائل غرامية على هاتف زوجها من فتاة أخرى وعندما واجهته بها لم يستطع أن يجد سبباً مقنعاً لها. فنشبت خلافات قوية بين الزوجين ولجآ إلى الخيار الأصعب بظل وجود طفل وهو الطلاق.

لكن الامور لم تقف عند هذا الحد والصراع الآن مستمر على حضانة الطفل كوزان في ظل تمسك الطرفين به لو مهما كلف الثمن إضافةً إلى نفقة الطلاق التي يقال أنها تخطت 15 مليون ليرة تركية.

حتى أن المواجهة بينهما ظهرت بطريقة واضحة عبر موقع “إنستجرام”. فالصورة الاخيرة التي نشرها اوزجان كانت برفقة ابنه وكتب أن الاهم بالنسبة له هو البقاء إلى جانبه وفي المقابل شاركت فايزة متابعيها بصورة لكوزان وعلقت بكلمة واحدة: ابني.