شيرين عبد الوهاب في ليلة إستثنائية بموسم الرياض

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجم المصرية شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

وستلتقي شيرين الجمهور السعودي مساء 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في أمسية فنية مميّزة تجمعها مع النجم اللبناني راغب علامة والفنان اللبناني وليد توفيق.

من المقرر أن تقدّم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها، أغاني ألبومها الأخير “نسّاي”.

على صعيد آخر، تعاقدت شيرين عبد الوهاب مع المتتج وليد منصور، لتقديم عمل سينمائي ضخم، سيكون أول بطولة مطلقة لها في مجال السينما.

ويصنف فيلم شيرين الجديد كأول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي، بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي، وجاري التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهده بأسلوب احترافي عالمي، يشبه طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي Beauty and the Beast أو “الجميلة والوحش”، في التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية، مع اختلاف القصة والأحداث.