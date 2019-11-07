فيفي عبده: نادمة على سنوات ابتعادي عن الرقص

متابعة بتجـــــــــرد: بعد ظهورها على غلاف مجلة “فوغ عربية”، أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده، حالةً من الجدل، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عبده بـ”لوك” غريب جداً على غلاف المجلة، بعد أن نشرت على حساباتها على السوشال ميديا، كواليس جلسة التصوير الخاصة بالمجلة الشهيرة، التي اعتبرتها “المرأة الأكثر إسعاداً وبهجةً في الوطن العربي”.

وأكدت فيفي عبده، في تصريحات لها، أنها “فور تلقي العرض من المجلة، وافقت على الفور وتحمست للفكرة، خصوصاً أن الهدف من ذلك كان بث روح السعادة بين الناس، وهو ما أسعى إلى تحقيقه دائماً”. وأشارت إلى أن “إسعاد الناس أمرٌ صعب، لكنه هدف نبيل”.

Advertisements

وقالت الفنانة المصرية، أنها “تحدثت مع المجلة بكل مصداقية، حيث كشفت عن عمرها الحقيقي وهو 66 عاماً، لكنها تشعر أنها ما زالت في عز شبابها”. وأضافت أن “الشباب هو اختيار وقرار، ومن كان قلبه شاباً، هذا يعني أنه ما زال شاباً”.

كما أكدت على أنها تعتبر نفسها امرأةً قويةً جداً وترفض الانكسار أو الهزيمة. وكشفت أنها نادمة فقط على السنوات الخمس التي أمضتها بعيداً عن الرقص.

الجدل الذى صاحب انتشار الصور، كان سببه إطلالة فيفي من دون مكياج، وتمسكها بـ”لوك” مظهرها الطبيعي، الذي كشف تقدمها في السن. إلا أن الكثير من الكتاب والنقاد أشادوا بجرأة الفنانة المصرية، على الظهور بشكل طبيعي غير مصطنع، بينما رأى رواد السوشال ميديا، في إطلالة فيفي عبده شكلاً جديداً عليهم تماماً، لم يعهدوه من قبل.