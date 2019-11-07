عاصي الحلاني نجم أقوى حفلات دار الأوبرا بين القاهرة والإسكندرية

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلين غنائيين في مصر خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
ومن المقرر أن يلتقي عاصي الجمهور بدار الأوبرا في القاهرة مساء 8 الشهر، وبدار الأوبرا في الإسكندرية مساء 11 الشهر.
وسيقدّم عاصي الحلاني خلال الأمسيتين باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.
على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق مع نهاية العام الجاري.
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