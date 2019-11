فيلم The Little Mermaid يعود بعرض حي

متابعة بتجــــــــــرد: بعد شهور من التحضيرات والبروفات، انتقل فريق الممثلين لأداء العروض الحية لفيلم الرسوم المتحركة The Little Mermaid إلى لوس أنجلوس وذلك قبل الذكرى الثلاثين لعرضه.

فكرة العمل الشهير مميزة وجمهور عريض كان متحمسًا لمشاهدة العرض المرعب، وكيفية تأدية الممثلين للشخصيات التي عرفت بنسخة الفيلم.

فقدمت كوين لطيفة أداء خياليًا من خلال شخصية Ursula وأدت أغنية Poor Unfortunately Souls. وقالت: “انه مرعب، انه مبهج، وأنه حماسي.. عندما نعيش جميعاً هذه التجربة. انني أتغذى منهم، فهم يمدونني بالطاقة”.

أما Auli’i Cravalho فجسدت شخصية أرييل وأدت أغنية العمل Part of Your World، وكانت أرييل تسبح حول المحيط وذلك من خلال طيران Cravalho فوق المسرح أثناء العرض المباشر فبدت حقيقية، مع شعرها الأحمر الطويل.

Advertisements

وشخصية “سيبستيان” السلطعون، قدّمها Shaggy الذي ارتدى ملابس جلدية من اللون الاحمر ليشبه لون سيبستيان الذي يلعب دوره في العرض المباشر، وأدى أغنية Under the Sea.

أما الأمير Eric فكان من نصيب Graham Philips.

أدى John Stamos شخصية الشيف الفرنسي لويس، وقد اصطحب معه حس الفكاهة على المسرح، وقد حارب خلال العرض الحي سلطعوناً صغيرًا سريعاً وهو في المطبخ يحضر العشاء للأمير اريك وأرييل، وفي النهاية انتصر السلطعون على الشيف لويس الذي تركه مغطى بالطحين.

و جودي بنسون التي أدت صوت أرييل في The Little Mermaid، فاجأت الجمهور بحضورها العرض الحي، وقالت: “شكراً جزيلاً! أنا مسرورة جداً لوجودي هنا. لا أستطيع أن أصدق أنه قد مر أكثر من ثلاثة عقود منذ أن غنيت “جزء من عالمك” في The Little Mermaid.