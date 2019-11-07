حسين الجسمي يُغني للتسامح والأخوة الإنسانية في الإمارات

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم الإماراتي حسين الجسمي حفل “التسامح والأخوة الإنسانية”، في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدّم الجسمي خلال الحفل الذي سيقام في حديقة أم الإمارات في أبوظبي، باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

تجدر الإشارة إلى أن حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “لا تجامل” ويستعد لإطلاق أغنية أخرى بعنوان “خطير”.