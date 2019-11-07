النجوم يودعون هيثم أحمد زكي: عاش يتيما ومات وحيدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدم رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي مبكرا، فجر الخميس، عن عمر 35 عاما، جميع العاملين في الساحة الفنية والجمهور العربي، الذين سارعوا إلى التعبير عن حزنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيطرت حالة من الصدمة والحزن على الوسط الفني؛ حيث نشر مجموعة من زملاء الفنان الراحل مجموعة صور له، خاصة حين كان طفلا صغيرا في حضن والده النجم الراحل أحمد زكي، أو والدته الراحلة هالة فؤاد، التي توفيت في مثل عمره، 35 عاما.





وطالب مجموعة كبيرة من الفنانين بالدعاء للفنان الراحل وقراءة الفاتحة له، ومنهم ماجد المصري، وحمادة هلال، وعبير صبري، وخالد النبوي، وأحمد السقا، وأحمد فتحي، ومي عز الدين، ودرة زروق، وأحمد رزق، وأسامة أوس أوس، وعائشة أحمد، وكندة علوش، وهند عاكف، ونيكول سابا، ورانيا محمود ياسين.





الفنانة حلا شيحة كتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، خبر صادم فعلاً، مش مصدقة، كان إنسان جميل وطيب.. البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله".

ونشرت شقيقتها هنا شيحة صورة لها تجمعها بالراحل، وكتبت بجوارها: "مش مصدقة وقلبي واجعني.. هيثم زكي الحنين الطيب أبو ضحكة صافية زي الأطفال.. ارتحت ورحت للي خلقك".





وكتبت إسعاد يونس: "ابن الغالي راح يقابله، وداعا هيثم أحمد زكي، أوجعت قلوبنا، نرجو قراءة الفاتحة".





ونعى عمرو سعد الفنان الراحل قائلا: "حبيبي هيثم أحمد زكي، من النهاردة مافيش يُتم تاني، نام وارتاح في حضن أغلى الناس، أمك وأبوك".





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بدورها، نعت ليلى علوي الفنان الشاب الراحل داعية له، فكتبت: "اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار".





وكتب عمرو عرفة: "توفيت والدته وهو عنده ٦ سنين، جده وجدته تكفلوا بتربيته ورحلوا واحد ورا التاني وهو عنده ١٤ سنة، خاله هشام فؤاد تكفل بيه وتوفي وهو عنده ١٦ سنة.. أبوه تكفل بيه وتوفي وهو عنده ٢١ سنة.. حبيبي يا هيثم، يا رب تكونوا سوا مع بعض في جنة الخلد".





أما الفنان محمد محمود عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، فكتب عبر حسابه على "أنستقرام": "غلبان ومحترم وحياته صعبة من طفولته، واستحمل كتير، واتوجع كتير، وياما اتكلمنا عن أبويا وعن أبوه، وكنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم".

وأضاف محمد: "آخر مرة وإحنا بنتكلم من ١٥ يوم، كنا بنفكر: هل لما نموت هنقابل أبوك وأبويا؟ ولما نقابلهم هانقول لهم إيه وهايقولوا لنا إيه؟ سبقتني ورحت لهم.. السلام أمانة، لحد ما أجيلكم يا أخويا".





ونشر المخرج خالد يوسف صورة للراحل من ملصق فيلم "وجه القمر" متذكرا فترة التصوير قائلا: " كانت أيامنا في فيلم كف القمر من أجمل الأيام.. وكان حضورك يضفي بهجة وسعادة على الأرض التي تطأها.. أختزن أنا والكثيرون ذكريات معك كم كانت جميلة كروحك".

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وفاة الفنان الشاب وكتبت عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة النجم الشاب هيثم أحمد زكي، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".





وتوفي هيثم أحمد زكي في منزله نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية عقب إجهاد تعرض له أثناء بعض التمارين الرياضية.

وتوافد عدد كبير من النجوم على منزل الفقيد للإشراف على ترتيبات تجهيز الجثمان للدفن وإجراءات صلاة الجنازة ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، وإيهاب فهمي، وعزوز عادل عضوا مجلس النقابة، وعمرو يوسف، وأحمد السعدني، وحسين فهمي، وشيكو، وكريم السبكي، ومحمد محمود عبدالعزيز، وتم الإعلان عن تشييع جثمان الفقيد عقب أداء صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود.



