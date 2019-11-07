عضو فريق "ون دايركشن": الشهرة كادت أن تكلفني حياتي

كشف المغني البريطاني ليام باين، عضو فريق "ون دايركشن" الغنائي، أنه فكر في الانتحار أكثر من مرة خلال عمله مع الفريق، مؤكدا أن الشهرة كادت أن تكلفه حياته.

وفقا لموقع "جرايزا ديلي" البريطاني، انضم "باين" للفريق في عمر 16 سنة عام 2010، حينما تم اكتشاف المجموعة على يد الحكم والمنتج البريطاني سايمون كاول.

وأكد المغني في لقاء له مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه من سعداء الحظ الذين نجوا من سلبيات الشهرة، موضحا: "كنت أشعر بالوحدة وباختراق خصوصيتي بشكل يومي، ولم أكن أكف عن التساؤل متى سينتهي كل هذا، ولهذا فكرت في الانتحار أكثر من مرة".

Advertisements

وذكر "باين"، خلال اللقاء، أنه عانى من أفكار انتحارية لفترة طويلة، ولم يعد هناك بد من إنكار مشاكله النفسية، مؤكدا أنه نجح أخيرا في السيطرة على هذه الأفكار، وتغيير طريقة تفكيره لتجاوز أي عقبة.

هذه ليست المرة الأولى التي يصارح فيها "باين" العالم بمشاكله النفسية؛ إذ تحدث منذ فترة مع مجلة "مين هيلث أستراليا" عن تأثير الجولات الغنائية التي خاضها مع فريقه السابق، قائلًا: "كنا نقوم بآلاف الحفلات الغنائية ونقدم نفس الأغاني مرارا وتكرارا، حتى لو كنا نمر بأيام تعيسة، حتى لو كنا مرهقين لا بد أن نقوم بالغناء، الأمر كان أشبه بمهرجي ديزني الذين يرتدون أقنعة لخداع الجمهور، وقد كنت غاضبا من الأمر لفترة طويلة".

نصح "باين" معجبيه في نهاية اللقاء بالتحدث مع اختصاصي أو طبيب نفسي في حالة مواجهتهم مشاكل نفسية أو اضطرابات سلوكية.



