فيلم "تيرمينتور" يتصدر شباك التذاكر ومهدد بالسقوط

شهد فيلم Terminator: Dark Fate (المدمر: مصير حالك) بداية متعثرة؛ إذ حصد 29 مليون دولار فقط في أول أسابيع عرضه، رغم ردود فعل النقاد الإيجابية، وعودة مخرج السلسلة الأصلي جيمس كاميرون لإنتاج الفيلم، إلا أن الجمهور لم يبد أي حماسة لاستكمال مشاهدة السلسلة الأسطورية.

وفقا لموقع "سكرين رانت" الأمريكي، فإن استمرار إيرادات الفيلم على هذا المنوال يعني خسارة في أرباحه قد تصل إلى 120 مليون دولار أمريكي، بعد أن تكلفت ميزانية إنتاجه وحدها 185 مليون دولار.

حاليا يحتاج فيلم "المدمر: مصير حالك" إلى طفرة لتحقيق أرباح كافية لإنقاذه، وتقديم أجزاء جديدة كما كان ينوي صناعه، إلا أنه لسوء حظ المشاركين فيه، الفيلم ليس تجاريا بالدرجة الكافية، حتى عالميا ليس من المرجح أن يحقق الفيلم إيرادات كافية، رغم أنه لو نجح في ذلك قد تمنحه إيراداته حول العالم قبلة حياة.

لماذا سقط الفيلم؟







أوضح الموقع أن أحد أهم عوامل سقوط الفيلم، هو حصده 28 مليون دولار في افتتاحية عرضه في الصين وحدها، والمعروف أن الصين هي ثاني أكبر سوق فني في العالم، لذا كان من المتوقع تحقيق رقم أكبر بكثير، إلا أن الفيلم لم يكن على قدر التوقعات.

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تأتي هذه الإحصائية في ظل فشل فيلم Genisys "المبيد 5" في استغلال الصين أيضا؛ إذ حقق الفيلم إجمالي 113.2 مليون دولار، وهو رقم غير ملحوظ مقارنة بفيلم Mission: Impossible – Fallout "المهمة المستحيلة 6"، الذي أنتجته نفس الشركة وحقق أكثر من 181.1 مليون دولار في الصين.

من غير المتوقع أن يجني الفيلم إيرادات ضخمة أيضا في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ حقق الفيلم 123.6 مليون دولار عالميا حتى الآن، وهو ما يعني أن الطريق ما زال أمامه طويلا حتى يصل إلى نقطة التعادل، والتي تتمثل في حصد أكثر من 470 مليون دولار.

وفقا للموقع، فإن احتمالية بقاء الفيلم في الصدارة لحين تحقيق أرباح كافية هي أمر غير مرجح؛ إذ يفترض أن يتراجع الفيلم لمراكز متأخرة مع مرور الأسابيع وطرح أفلام أخرى منتظرة مثل Doctor Sleep "دكتور سليب"، الجزء الثاني من فيلم الرعب الذي صدر في الثمانينيات The Shining "البريق"، وفيلم الدراما Ford v Ferrari "فورد في فيراري".

في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قد تكتب نهاية "المدمر"، خاصة مع وجود سابقة بفيلم "المبيد 5"، الذي ظن صناعه أن تحقيقه 440.6 مليون دولار إجمالي إيراداته هو أمر كافٍ لإنقاذ السلسلة بالكامل، وهو ما لم يتحقق، ومن غير المرجح أن يحدث مع الفيلم الأخير، وهو ما يعني أن الوقت قد حان للتخلي عن "تيرمينتور" بالكامل، بعد فشل ثالث فيلم يفترض به إنقاذ السلسلة.

ستظل سلسلة " تيرمينتور" من أنجح وأشهر أفلام الخيال العلمي، إلا أنه من الواضح أن توليفة العمل لم تعد ناجحة على الإطلاق.