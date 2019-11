بعد انسحاب كولين فاريل.. نجوم جدد ينضمون لـ"باتمان"

تداولت صحف أجنبية أنباء عن انضمام عدد من كبار نجوم هوليوود إلى فيلم "The Batman باتمان" الجديد للمخرج مات ريفز، أبرزهم ماثيو ماكونهي وكولين فاريل وأندي سركيس.

وذكر موقع "ديدلاين" الأمريكي، أن انسحاب الممثل الأمريكي جونا هيل من دور "البطريق" بسبب خلاف على الأجر، فتح مجالا لنجوم كبار للانضمام للعمل المنتظر بشدة، من بينهم الممثل الأيرلندي كولين فاريل، الذي من المتوقع أن يحل بديلا للقيام بشخصية "البطريق".

وفي السياق نفسه، أُشيع أن الممثل البريطاني أندي سركيس سوف يلعب دور خادم "باتمان" المخلص، ألفريد بيني وورث، وهو ما يمثل خيارا مثاليا، نظرا لاحترافية الممثل ومشاركته في أعمال كثيرة ناجحة أبرزها مملكة الخواتم و Rise of the Planet of the Apes (نهوض كوكب القردة).

الممثل الأمريكي ماثيو ماكونهي كان من ضمن المرشحين للعمل في الفيلم المقبل، بدور المدعي العام والحقوقي هارفي دينت أو "ذي الوجهين"، الذي تحول من جانب الخير إلى الشر بسبب حيلة من عدو "باتمان" اللدود، الجوكر.

ما زال انضمام "ماكونهي" أمرا غير مؤكد؛ إذ تنتشر أخبار عن احتمالية منح الدور للممثل جون ديفيد واشنطن، ابن النجم الأمريكي دينزل واشنطن، بعد إشادة النقاد بظهوره الأول في فيلم BlacKkKlansman (بلاكككلنزمن).

وأفاد موقع "ذا ميكس" الأمريكي بأن عامل صغر سن "جون" يجعله الأقرب للفوز بالدور، خاصةً أن المخرج يريد أن يضفي حيوية لقصة "باتمان" الكلاسيكية.

حتى الآن، يتكون طاقم عمل الفيلم من الممثل البريطاني روبرت باتينسون في دور "باتمان"، والممثلة الأمريكية زوي كرافيتز في دور "المرأة القطة"، وجيفري رايت في دور المحقق جيمس كوردون، وأخيرا وليس آخرا بول دانو في دور العالم المجنون "ذا ريدلر".