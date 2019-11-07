أشرف زكي يكشف تفاصيل قرار بتشريح جثمان هيثم أحمد زكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بمصر، لـ"العين الإخبارية"، موقف النيابة العامة من تشريح جثمان الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي منتصف ليل الخميس، عن عمر 35 عاما.

وقال أشرف زكي فى تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إن النيابة لم تتخذ قرارا بتشريح الجثة، وإن ما حدث هو أخذ عينة من جثمان الفنان الراحل لاستخراج تصريح بالدفن، نافيا إصدارها قرارا بالتشريح.



وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "سوف تقام الجنازة في موعدها بعد ظهر الخميس، وسوف يدفن هيثم بجوار والده الراحل أحمد زكي فى المقابر الواقعة على طريق الفيوم، وليس فى مقابر العائلة بمحافظة الشرقية".

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وأوضح أشرف زكي أنه تلقى خبر وفاة هيثم أحمد زكي في تمام الساعة 12 بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس، وتحرك إلى مدينة الشيخ زايد بسرعة للتأكد من الخبر والقيام بالإجراءات اللازمة لدفن الجثمان.

يشار إلى أن هيثم هو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وهو من مواليد 4 أبريل/نيسان 1984.



