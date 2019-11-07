هيثم أحمد زكي.. "بلياتشو" هزمه الحزن مبكرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تمنح الشهرة السعادة للفنان هيثم أحمد زكي، فكل الذين اقتربوا منه، أجمعوا على أن الحزن كان جزء من ملامحه، وأن أحاديثه الدائمة حول الموت جعلته يميل إلي العزلة والانطواء.



لم يقع "هيثم" في غرام التمثيل بالصدفة، ففي شرايينه كانت تجري دماء فنية بامتياز، فوالده هو الفتى الأسمر وعبقري التقمص الفنان أحمد زكي، ووالدته هي الفنانة الراحلة هالة فؤاد، التي كانت تمزج بين الرقة والشقاوة والإنسانية.

ولد هيثم أحمد زكي في 4 إبريل عام 1984، لكن قصته مع الأحزان بدأت مبكرا، إذ أصبح يتيم الأم برحيل والدته، هالة فؤاد، قبل أن يكمل عامه الرابع، إثر إصابتها بمرض السرطان.





لم يستطع الفنان أحمد زكي تحمل عبء تربية نجله الصغير بسبب انشغاله الدائم في عالم الفن وعدم وجود سيدة تتابع طفله، فأسند مهمة تربية الابن لشقيق زوجته الراحلة، الدكتور أحمد فؤاد.

رغم عدم وجود هيثم مع والده في بيت واحد، كان يعشق والده ويراه المثل والقدوة، وكانت ينتظر لقائه الأسبوعي بشغف شديد، حتى عاد الحزن ليدق باب "هيثم" من جديد وبقوة في عام 2004، حيث أصيب الأب بسرطان الرئة، وأجبره المرض على الابتعاد عن الأضواء.





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توقف تصوير فيلم "حليم"، الذي كان يحكي قصة الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، وقررت الشركة المنتجة للفيلم "جود نيوز" الاستفادة من الشبه الكبير بين هيثم ووالده، فمثل مرحلة شباب عبد الحليم، وكان هذا أول عمل فني يشارك فيه.

وفي 27 مارس 2005، أصبح هيثم يتيما الأب والأم، بعد أن توفي والده أحمد زكي، تاركا نجله فى طريق بلا ملامح، تصطف الأحزان على جانبيه.





وبفضل مساندة ودعم خاله، الدكتور أحمد فؤاد، خرج هيثم رويدا رويدا من دوامة الحزن، وبدأ يشق طريقا في عالم الفن، وكانت البداية من خلال فيلم "البلياتشو"، إنتاج عام 2007، إلا أنه لم يحقق إيرادات كبيرة، وتعرض أداء هيثم لموجة كبيرة من النقد بسبب المقارنة بينه وبين والده أحمد زكي، فعاد الحزن ليضربه من جديد ويغرقه في بحيرة عميقة من الاكتئاب، أبعدته عن الساحة الفنية 3 سنوات.

كانت العودة بعد ذلك مع مسلسل "الجماعة"، تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد، وبدأ الشاب الصغير يشعر بالثقة شيئا فشيئا، وتوالت أعماله المهمة، ومنها على شاشة السينما مثل: "كف القمر"، "سكر مر"، و"الكنز". وعلى شاشة التليفزيون قدم أعمالا مهمة مثل "أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام، و"كلبش"، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا مع أمير كرارة.



لم يقو هيثم أحمد زكي على مقاومة الحزن الذي لازمه منذ الصغر، فكان دائم الحديث مع المحيطين به عن الموت المبكر، ليرحل فجر الخميس فجأة عن عمر 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، تاركا خلفه 8 مسلسلات و7 أفلام سينمائية.