"الشارقة للكتاب" يحتفي بالأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحظى زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب من الأطفال بحصة كبيرة من الفعاليات المبرمجة ضمن أجندته، حيث تم تخصيص 409 فعاليات لهم تتراوح بين العروض المسرحية والورش التعليمية وأخرى ترفيهية.



ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2000 دار نشر من 81 دولة عربية وأجنبية.

وتحت شعار "افتح كتابا.. تفتح أذهانا"، انطلقت، الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز "إكسبو" الشارقة، التي تستمر حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتتميز الدورة الجديدة باستضافة المكسيك كضيف شرف، وجلسات استثنائية لكتاب عالميين مثل أورهان باموق الحائزة على جائزة بوكر العالمية وجوخة الحارثي والإعلامي والكاتب الأمريكي ستيف هارفي.