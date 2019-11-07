تامر حسني يرفع منسوب التشويق بعد الكشف عن صور “الفلوس”

شارك النجم المصري تامر حسني جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بصور من كواليس تصوير فيلمه “الفلوس” المتوقع عرضه قريباً في صالات السينما.

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يضم فيلم “الفلوس”، نخبة من الممثلين منهم: تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف منهم النجم أحمد السقا، النجمة مي عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان علي ربيع وآخرين، تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.

من جهة أخرى، يعقد “حسني” جلسات عمل مع فريق عمله لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل التي تتعلق بتصوير فيلمه الجديد “مش أنا”، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق، انتاج شركة “سينرجي” وشركة “T H برودكشن”.

واستقر “حسني” على الموعد النهائي للبدء في تصوير الفيلم وذلك منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث يخضع لرجيم قوي من أجل انقاص وزنه وذلك بحسب ما يتطلب الدور الذي سيقدمه ضمن سياق أحداث الفيلم.