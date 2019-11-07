داليدا خليل، كندة علوش، رامي صبري وغيرهم ينعون هيثم احمد زكي

شكل خبر وفاة هيثم احمد زكي صدمة في الوسط الفني حيث اتخذ الفنانين من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي منبراً ليعبروا عن حزنهم برحيل الفنان الشاب وكتبوا على صفحاتهم:

–داليدا خليل: ببالغ الحزن تلقيت خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي المأسوف على شبابه .. أحر التعازي لمصر بفقيدها النجم الشاب رحمه الله و اسكنه فسيح جناته…

–محمد محمود عبد العزيز: غلبان و محترم و حياته صعبه من طفولته و استحمل كتير و اتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب(اخويا) و عمرى ما ناديته غير ب(اخويا)، لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات و ياما اتكلمنا على ابويا و على ابوه و كنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه… اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله… اخر مره و احنا بنتكلم من ١٥ يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك و ابويا؟ و لما نقابلهم هانقولهم ايه و هايقولولنا ايه؟ سبقتنى و روحتلهم…

السلام امانه لحد ما اجيلكوا يا اخويا… الله يرحمك يا هيثم يا اخويا… اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا وللاستاذ احمد زكى و لهيثم احمد زكى

–مروى ناجي: عمرى ما قابلته لكن فعلا موجوعة بشكل غريب لا حول ولا قوة إلا بالله … الله يرحمك يا هيثم

اللهم أسألك له الدرجات العلى من الجنة، وادخله الجنة، وأسألك له خلاصًا من النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحانك ربي وإليك المصير. اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه، واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وادخله الجنة، واعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار. اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه في وحدته، وآنس وحشته. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحمه، ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال.

–ليلى علوي: إنا لله وإنا إليه راجعون… هيثم أحمد زكي في ذمة الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، واكرم نزله، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار .

–كندة علوش: خبر مؤلم قاسي وصادم.. (إنا لله وإنا إليه راجعون) هيثم أحمد ذكي اللطيف الطيب الحساس في ذمة الله.. لروحه الرحمة ولأهله وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

–نيكول سابا: ‏الله يرحمك يا هيثم احمد زكي خبر حزين جداً وصادم جداً جداً كنت لسه في عزّ شبابك وعطاءك بس الظاهر الغاليين وحشوك اوي..في الجنة ان شاء الله.

–درة: هيثم أحمد زكي في ذمة الله .. لا أكاد أصدق رحيلك المبكر .. وجع قلب.. الله يرحمك يا صديقي يا طيب القلب ويجعل مثواك الجنة..وتكون في مكان أرحم و أحسن ..ويرحم والدك العظيم أحمد زكي ووالدتك الجميلة هالة فؤاد

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–رامي صبري: البقاء والدوام لله توفي الي رحمة الله هيثم احمد ذكي ربنا يرحمك و يغفرلك يارب لا اله الا الله

–رانيا يوسف: البقاء لله و الدوام لله وفاه الفنان هيثم أحمد زكي ، إنا لله وإنا إليه راجعون

–احمد زاهر: انا لله و انا اليه راجعون انتقل الي رحمه الله المغفور له بإذن الله الفنان هيثم احمد زكي بسبب هبوط حاد في الدوره الدمويه ربنا يرحمك يا هيثم و يغفرلك يا حبيبي أرجو قراءه الفاتحة و الدعاء للمغفور له بإذن الله ( لا حول و لا قوه الا بالله مفيش حاجه مستاهله الإنسان بيروح في ثانيه) والله انا مش مصدق بس متعزش علي اللي خلقك ربنا يرحمك

–هلا شيحة: انا لله و انا اليه راجعون خبر صادم فعلاً مش مصدقة؟!!! كان إنسان جميل و طيب البقاء لله ربنا يرحمه و يغفرله .

–ادوارد: الله يرحمك يا هيثم كنت مبسوط اني اشتغلت معاك السنه اللي فاتت الدنيا مالهاش امان ربنا يصبر اهلك ادعولو

–هنا شيحة لا حول ولا قوة الا بالله .. أنا لله وإنا اليه راجعون .. مش مصدقة وقلبي واجعني .. هيثم ذكي الحنين الطيب أبو ضحكه صافيه زي الأطفال .. ارتحت ورحت للي خلقك .. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)

–دينا: انا لله و انا اليه راجعون هيثم احمد زكي الله يرحمك يا حبيبي و يغفرلك و بجمعك بحبايبك في الجنة. نسألكم الدعاء

وكان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي قد توفي فجر اليوم الخميس داخل منزله في مدينة بيفرلي هيلز في الشيخ زايد، وذلك بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية. لقراءة التفاصيل: رحيل مفاجئ… الفنان الشاب هيثم احمد زكي في ذمة الله