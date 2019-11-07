آخر ظهور لهيثم أحمد زكي.. وهذا ما كتبه عن الموت في منشوراته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقى الوسط الفني في مصر والعالم العربي صدمة بخبر وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي، عن عمر يناهز 34 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
وكان الفنان الراحل مقلاً في الظهور الإعلامي وعلى السوشال ميديا، حيث يعد آخر ظهور له في برنامج تلفزيوني منذ 4 أشهر تقريبًا، تحدث فيه عن الأدوار التي يحلم بتقديمها وعن والده الراحل أحمد زكي.
أما على الصعيد الفني، فكان آخر ظهور للفنان الراحل في الدراما خلال شهر رمضان الماضي بمسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، أما في السينما فقد كان أحد أبطال فيلم "الكنز"، مع الفنان محمد رمضان.
وفور وفاة الفنان الراحل، تداول نشطاء آخر ما كتبه عن الموت عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، حيث نشر صور تمثال منحوت لوالده الفنان أحمد زكي وعلق قائلاً: "ميهمنيش أموت دلوقتي، ميهمنيش أموت بعد 100 سنة، يهمني لما أموت أفضل محافظ على مكانتي".facebook
ونعت نقابة المهن التمثيلية وفاة هيثم أحمد زكي عبر منشور لعادل عزو، عضو النقابة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال عزوز: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة النجم الشاب هيثم أحمد زكى رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".
ويعد الفنان الراحل نجل النجم الكبير الراحل أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.
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