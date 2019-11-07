بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. ما سبب حدوث هبوط ضغط الدم الحاد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي الفنان الشاب، هيثم أحمد زكي، نجل النجم المصري الراحل أحمد زكي، عن عمر 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وشكلت وفاة هيثم صدمة لزملائه في الوسط الفني، كما لجمهوره في الوطن العربي، حيث عبروا عن حزنهم الشديد من خلال تغريدات ومنشورات تؤكد خسارتهم لنجم شاب في عمر مبكر.

وتساءل كثيرون عن سبب وفاة هيثم، وعن أسباب حدوث هبوط الدم المفاجىء والحاد لشاب في مقتبل العمر، ويتمتع بصحة جيدة.

وبهذا الخصوص يقول الأطباء، إن هبوط ضغط الدم سببه إفراز بعض الهرمونات أو تناول أدوية وعقاقير علاجية كأدوية الاكتئاب أو مدرات البول أو توسع الأوعية الدموية بسبب صدمة عصبية أو أمراض القلب أو جفاف الجسم الشديد بسبب نقص السوائل أو ممارسة تمارين رياضية قاسية.

وعندما يسبب هبوط الدم الحاد الوفاة، تسمى هذه الحالة "الصدمة" وفيها تنعدم كمية الأكسجين التي تصل إلى أنسجة الدم، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال بنسبة الأملاح والعناصر الأخرى، ما يوقف قلب المريض ويفقده حياته فورا.

وضغط الدم الطبيعي في الأشخاص الأصحاء هو 120 للضغط الانبساطي، و 80 للانقباضي، وانخفاض ضغط الدم يعني نزول الضغط لأقل من 60/ 90 مم زئبقي.

ومن أعراض نزول ضغط الدم المتعارف عليها، هي الدوخة، تشوش الرؤية، الغثيان، اخفاض القدرة على التركيز، ارتباك، شحوب، تنفس سريع والنبض الضعيف أو السريع.

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ونسبة الإصابة بضغط الدم المنخفض تزيد كلما تقدم الشخص بالعمر، لكنها قد تصيب الشباب الأصحاء بسبب تناول عقاقير معينة، منها أدوية محاربة القلق، أو الأدوية المهدئة أو مضادات الاكتئاب، وقد تصيب الأشخاص الذين يكثرون من تناول المشروبات الكحولية أيضا.

ويهدد ضغط الدم المنخفض، الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من السوائل، الأمر الذي قد يسبب جفافا حادا في أجسامهم.

وللوقاية من هبوط ضغط الدم، ينصح الأطباء الشباب بشرب كميات كبيرة من السوائل خلال اليوم لتجنب الجفاف، وبالابتعاد عن ضغوط الحياة والصدامات العاطفية والنفسية، وعدم إرهاق الجسم بالتمارين الرياضية القاسية.

والأهم بحسب المختصين، هو قياس ضغط الدم بين الفينة والأخرى للتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية.

يذكر أن هيثم أحمد زكي كان قد صرح بأنه يعاني من الوحدة كثيرًا، حيث أشار أكثر من مرة إلى أنه ليس لديه أحد سوى بعض الأصدقاء، خاصة بعد وفاة والده.

وظهر الأمر بشكل واضح خلال حفل خطوبته،في يناير عام 2018، حين احتفل هيثم أحمد زكي بخطبته على فتاة تدعى إنجي سلامة وهي من خارج الوسط الفني، ولم يتواجد في تلك المناسبة سوى بضع أشخاص من الأصدقاء والأقارب.