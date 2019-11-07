شكرا لقرائتكم مهرجان القاهرة السينمائي يمنح منة شلبي جائزة فاتن حمامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن منح الفنانة المصرية، منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، مع انطلاق الدورة الـ41 من المهرجان.

وسيتم منح منة شلبي الجائزة في افتتاح الدورة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة، وبذلك تنضم الممثلة المصرية إلى المخرج شريف عرفة، الذي سيحصل على نفس الجائزة بالمهرجان.

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واعتبر محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة، أن هناك عددا قليلا من الفنانين، يستحق أن يحصل على جائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، لذلك وقع الاختيار على منة شلبي التي تتميز بانتقاء أدوارها والجرأة في طرق الأبواب غير المعتادة.

ومن جانبها، عبرت الفنانة عن سعادتها بالتكريم من مهرجان القاهرة، مؤكدة أنه رغم كثيرة التكريمات التي حصلت عليها، إلا أن التكريم من مهرجان بلدها سيظل له مكانة خاصة لا ينازعه أحد فيها.

وقالت إنها حين بدأت مشوارها في التمثيل تمنت أن تحصل على دعوة لمهرجان القاهرة السينمائي يكتب عليها اسمها، وهو ما يكشف حجم سعادتها وفخرها بالتكريم والحصول على جائزة فاتن حمامة، خاصة أن التكريم جعلها تشعر أن مجهودها الذي بذلته في مشوارها السينمائي لم يذهب هباء.