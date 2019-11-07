أذينة العلي يطرح أغنية رومانسية بعنوان "شو اشتقتلك"

طرح الفنان السوري "أذينة العلي" أغنيته الجديدة "شو اشتقتلك"، من كلمات "رياض العلي"، وألحان "حسان عيسى"، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "أذينة 2020"، الذي يواصل طرح أغنياته توالياً.



وعبر "العلي" عن سعادته بطرح الأغنية الجديدة، مشيداً بالتعاون مع الملحن "حسان عيسى"، وأضاف في تصريحات خاصة: "طرحت أغنية شو اشتقتلك، من كلمات رياض العلي، وتوزيع راين، وتسجيل عبد الحليم حسن".



وأضاف: "تعتبر الأغنية أول تعاون مع الملحن حسان عيسى، ومن أهم أغنيات الألبوم الجديد، وهو ميني ألبوم مؤلف من سبع أغنيات، صورنا منه أغنية واحدة وهي ادعيلي دخيلك".

وحول ألبومه الجديد، أشار "العلي" إلى أن أغنياته مختلفة من حيث الطابع، موضحاً: "كل أغنية لها طابع مختلف، طرحت منه أغنية منذ شهر وأحدثت ضجة كبيرة بسبب غرابتها عن كل ما غنيت في السابق، وهي أغنية الشريرة".



من جهة أخرى، اعتبر العلي أن أذواق الجماهير باتت مختلفة ومتنوعة ومزاجية في الآونة الأخيرة، منوهاً إلى أن الفنان يقع في حيرة بين التجديد الذي قد يكون غير مقبول، وبين التكرار الذي لا يعجب بعضا من الجمهور.

Advertisements



واختتم "العلي" حول مشاريعه المستقبلية ونشاطاته القادمة، قائلاً: "حاليا لا يوجد وقت للحفلات، حيث أخصص وقتي للعمل على طرح كل أغاني الألبوم، بمعدل أغنية كل عشرة أيام، وسأعاود الحفلات تزامناً مع قدوم الأعياد إن شاء الله.

قد يهمك أيضاً :