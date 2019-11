التفاصيل الكاملة للأفلام السينمائية المقرر عرضها خلال البانوراما

تنطلق الأربعاء، فعاليات الدورة الـ12 لبانوراما الفيلم الأوروبي، حيث تتضمن هذه الدورة أكثر من 75 فيلمًا روائيًا ووثائقيًا وقصيرًا من 30 بلداً حول العالم، موزعة على 8 أقسام، تستضيفها سينمات زاوية بوسط البلد والزمالك، وعدد من دور العرض بالمحافظات حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واستحدثت إدارة مهرجان البانوراما، قسمين جديدين، في هذه الدورة هما: "هنا وهناك: أفلام بلا حدود" ويضم 5 أفلام من 5 قارات مختلفة، بالإضافة إلى قسم مخصص لـ"سينما أنياس فاردا" يعرض خلاله عدداً من الأفلام التسجيلية للمخرجة الراحلة أنياس فاردا.

ونرصد لكم في هذا التقرير، أبرز الأفلام السينمائية المقرر عرضها خلال البانوراما.

فيلم "Les Miserables"

الفيلم مستوحى من أعمال الشغب التي وقعت في ضواحي باريس عام 2005، وتدور أحداثه حول 3 من أعضاء لواء مكافحة الجريمة الذين تم تجاوزهم أثناء محاولتهم اعتقالهم، كما يسلط الضوء على التوترات بين المجموعات المختلفة في المقاطعة.

ونافس الفيلم على سعفة "كان الذهبية" هذا العام، وحصد جائزة لجنة التحكيم، كما شارك ضمن العروض خارج المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الدورة الثالثة.

فيلم "Diego Maradona"

يعتمد بناء هذا الفيلم على أكثر من 500 ساعة من مقاطع الفيديو التي لم يشاهدها أحد من قبل.

ويركز هذا الفيلم التسجيلي على مشوار لاعب كرة القدم الشهير دييجو مارادونا الذي لعب لنادي نابولي خلال فترة الثمانينيات.

فيلم "Parasite"

يُعد الفيلم واحداً من أهم الأعمال السينمائية في العقود الأخيرة، وتدور أحداثه حول عائلة عاطلة عن العمل، تُقيم داخل شقة فقيرة، تتغير حياتهم كُليا عندما يلتحق الابن بوظيفة مدرس لابنة عائلة ثرية، حتى يتورطوا في واقعة غريبة.

حصد الفيلم جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي، وتم اختياره لتمثيل كوريا الجنوبية في منافسات الأوسكار العام المقبل.

فيلم "الحديث عن الأشجار"

تدور أحداث الفيلم حول أربعة مخرجين سودانيين، الطيب مهدي، ومنار الحلو، وإبراهيم شداد، وسليمان محمد إبراهيم، حيث تربطهم صداقة استمرت لخمسة وأربعين عامًا، درسوا السينما بمصر وألمانيا وروسيا في فترة الستينيات والسبعينيات، ثم عادوا للسودان حاملين أحلامهم بنشر ثقافة السينما وصناعة الأفلام فأسسوا جماعة الفيلم السوداني في عام 1989.

فيلم "Sorry We Missed You"

تعرض البانوراما فيلم "Sorry We Missed You" للمخرج الإنجليزي الشهير كين لوتش، الذي يسلط كاميرته على حياة البسطاء والمهمشين.

ويصور فيلمه الجديد الحياة اليومية لسائق ديليفري ومعاناته لإعالة عائلته.

شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، كما عرض في مهرجانات سيدني وتورنتو.