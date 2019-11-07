علي الحجار يجري تحضيرات حفل مهرجان الموسيقى العربية

أجرى الفنان علي الحجار، الثلاثاء، بروفة حفله الخاص، بمهرجان الموسيقى العربية، في دورتة الثامنة والعشرون، بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يحيي علي الحجار حفلاً يوم الخميس 7 نوفمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشاركه في هذا الحفل المطربة ريهام عبد الحكيم، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.



ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربًا ومطربة وعازفًا في 37 حفلاً موسيقيًا وغنائيًا بمشاركة 22 فرقة موسيقية، وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، وتشارك 7 دول عربية في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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