سماحة تستعد لطرح عددا من الأغاني السنجل خلال عام 2020

أكدت النجمة كارول سماحة أنها تحب التمثيل وتتمنى تقديم فيلم سينمائي مع عدد من النجوم، من بينهم الفنان أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز وأمير كرارة.

جاء ذلك في تصريحات لبرنامج «عرب وود»، وأضافت قائلة « بحب أغني باللهجة اللبنانية والمصرية، والجمهور أعتاد على لهجتي»

وأوضحت أنها تستعد لطرح عددا من الأغاني السنجل خلال عام 2020، متمنية أن تنال إعجاب جمهورها.

يذكر أن كارول حققت نجاحا ملحوظ بعد طرح فيلمها اللبناني الذي يحمل عنوان «بالصدفة».

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