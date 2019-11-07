سامح حسين يؤكد نجاح مسرحية "المتفائل" منذ بداية العرض

أكد الفنان سامح حسين، أن مسرحية "المتفائل"، التي ستقدم آخر ليلة عرض لها على خشبة المسرح القومي، الخميس المقبل، حققت نجاحا كبيرا خلال فترة عرضها التي بدأت في الخامس والعشرين من يوليو الماضي واستمرت أكثر من ثلاثة أشهر .

وأضاف حسين ، أنه لم يحدد حتى الآن موقفه من المشاركة في "الماراثون " الدرامي في رمضان القادم .

يذكر أن مسرحية "المتفائل" تدور حول شخص حارب كافة أشكال الأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة "التفاؤل" .

والمسرحية بطولة : سامح حسين، وسهر الصايغ، وباقة من النجوم وشباب المسرح القومى، إعداد و إخراج إسلام امام.

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العرض مأخوذ عن رواية "كانديد" وهى رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسى فولتير كتبها عام 1759، وتدور أحداثها حول شاب برىء عاش وترعرع فى منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذى قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، مما عزله عن العالم الخارجى وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة .

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