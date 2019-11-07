شكرا لقرائتكم خبر عن انجي سلامة خطيبة هيثم احمد زكي تغلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي انجي سلامة خبيرة الطاقة جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد ساعات قليلة من وفاته فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.



هيثم احمد زكى وانجي سلامة

يذكر أن هيثم احمد زكي وانجي سلامة أعلنا خطبتهما منذ عام فى حفل عائلى اقتصر على حضور الأقارب.

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هيثم احمد زكي وانجي سلامة



انجي سلامة

ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.