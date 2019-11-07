شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة.. السقا: كنت أجدع وأطيب الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد الفنانين، الفنان هيثم أحمد زكي ، والذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، وكان أول الناعين الفنان أحمد السقا، وكتب معلقاً عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" البقاء لله ربنا يرحمك ياهيثم، ويسامحك ويغفر لك، كنت أجدع وأطيب الناس.. ادعوله بالرحمه.





كما نعى الفنان أحمد فتحى، هيثم أحمد زكي بكلمات ، حيث كتب معلقاً ان لله وان اليه راجعون البقاء لله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله.

وودع الفنان ماجد المصرى ، هيثم أحمد زكي ، حيث طلب من الجمهور الدعاء له بالرحمة، قائلاً : رحمه الله عليك ..وفاه الفنان هيثم احمد زكي.. برجاء قراءه الفاتحة والدعاء.

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كما نعت الفنانة إيمى سالم، هيثم أحمد زكي ، وكتب قائلة : مش عارفة اكتب حاجة... بجد.. الله يرحمك.. وسلام لوالدك.. قلبي وجعني عليك يا حبيبى.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.