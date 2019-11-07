شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مدفن هيثم احمد زكي قبل صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى فجر اليوم الفنان هيثم احمد زكي ابن الفنانين الراحلين أحمد زكى وهالة فؤاد داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

كانت قد رصدت عدسة "فيديو 7" مقبرة "النمر الأسود"، الذى سيتم دفن جثمان الراحل الفنان هيثم احمد زكي فيها بجانب والديه فى طريق الفيوم.

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وقال "تربى" المقابر، الذى رفض الظهور أمام الكاميرا، فى الفيديو "هيثم مجاش من فترة كبيرة تقريبا 5 سنين ومدير أعماله هو اللى كان بيجى وبعض المعجبين.. والسنة اللى فاتت جت واحدة معجبة من الجزائر زارته، والزرع مات ومحدش بيسقيه".

ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم احمد زكي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.