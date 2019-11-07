شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ناعية هيثم احمد زكي : فى الفردوس الأعلى يا ابن حبيبى وحبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة شريهان الفنان الراحل هيثم احمد زكي الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة "فى الفردوس الأعلى إن شاء الله يا حبيبى، ويا ابن حبيبتى وحبيبى.. إنا لله وإنا إليه راجعون هيثم احمد زكي".

ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم احمد زكي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.