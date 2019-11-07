شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفاة هيثم احمد زكي.. كشف نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى لـ"الخليج 365" عن موعد جنازة الفنان الشاب الراحل الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، موضحاً أن تشييع جثمان هيثم احمد زكي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر مباشرة.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكى فجر اليوم داخل منزله بالشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلتت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.