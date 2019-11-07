شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تنعى الفنان الراحل هيثم احمد زكي بصورتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفاة الفنان الراحل هيثم احمد زكي كانت فاجعة للكثير من الفنانين، حيث نعت الفنانة الكبيرة ليلى علوى الفنان الراحل الذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.



نعى ليلى علوى

ونشرت ليلى علوى صورتين للراحل هيثم احمد زكي واحدة جمعته بوالده الراحل أحمد زكى، والأخرى جمعته بوالدته الفنانة هالة فؤاد، وعلقت عليهم قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون... هيثم احمد زكي في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار".

ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم احمد زكي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.