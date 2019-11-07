شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى: "كنت بفرح لما أمثل مع هيثم احمد زكي مع السلامة يا حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان محمود البزاوى الفنان الراحل هيثم احمد زكي الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكتب البزاوى، بكلمات كلها حزن و وجع قائلا: "كنت دايما أقول عليه اللى خلف مامتش وعشان كده كنت بافرح أوى يوم ما يقولولى أنت هاتمثل مع هيثم احمد زكي نفس فرحتى لما مثلت قدام الأستاذ .. وبقدر فرحتى دايما بنجاحك وبجتهادك بقدر حزنى على فراقك وحيدا لأن الوحدة فى الحياة صعبة بس الوحدة وقت الموت أصعب مع السلامة يا حبيبى".

ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم احمد زكي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدأى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.