شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس عن رحيل هيثم احمد زكي: ابن الغالى راح يقابله.. أوجعت قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذى توفى فى الساعات الأولى من فجر اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.



نعى اسعاد يونس

ونشرت إسعاد يونس صورة تجمع بين الراحل أحمد زكى وابنه الراحل هيثم وعلقت عليها قائلة، "ابن الغالى راح يقابله، وداعا هيثم أحمد زكى، أوجعت قلوبنا، نرجو قراءة الفاتحة."

ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

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وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.