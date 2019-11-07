شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخطط براد بيت وأنيستون للزواج فى فيلا بيفرلى هيلز.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انفصال الثنائى براد بيت وأنجيلينا جولي ويتكهن كثيرون باقتراب عودة النجم براد بيت إلى زوجته السابقة جينيفر أنيستون خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقًا للعديد من التقارير المنشورة في الصحف العالمية على مدار العام الجاري.



براد بيت وجينيفر انيستون

آخر تلك التقارير ما نشر مؤخرًا بأكثر من صحيفة تكهنت بأن الثنائى يبحثان عن فيلا داخل بيفرلي هيلز بهدف العيش فيها بعد الزواج الذي خططا لأن يكون بسيطاً على عكس حفل زواجهما السابق الذي تكلف مليون دولار قبل سنوات خطفا فيه أنظار العالم وقتها.

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براد بيت وانيستون

موقع gossipcop المتخصص في تنفيد الشائعات المتعلقة بالنجوم والمشاهير بدور فند تلك التقارير وأكد عدم وجود أية صحة لها مطلقًا مستشهدًا بمثالين الأول هو رد براد بيت على أحد المصورين أثناء مقابلة معه على إمكانية عودته لـ جينيفر إنيستون لينفى هذا الكلام عبر وصلة من الضحك سخر فيها من تلك الأخبار، وهو الأمر الذي سبق وقامت به أنيستون أثناء تصريحاتها الأخيرة على هامش مسلسلها الجديد ذا مورنينج شو حيث أكد في إحدى المقابلات الصحفية ردًا على هذا السؤال أنها عزباء ولا يوجد أي شخص في حياتها.