شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيثم أحمد زكى نجل النجم الراحل الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، حرص على تقليد شخصية والده الفنان الكبير أحمد زكى فى فيلم "السادات"، الذى عرض عام 2001، وشاركت فى بطولته ميرفت أمين، ومنى زكى وآخرون من إخراج محمد خان، وذلك خلال أحد اللقاءات التليفزيونية. هيثم أحمد زكي قاكم أيضا بأداء الصوتى للرئيس الراحل أنور السادات وقت خطابه أمام مجلس الشعب، وتلقى وقت عرض الحلقة إشادات جماهيرية كبيرة لإتقانه صوت والده خلال الدور الذى قدمه فى الفيلم. Advertisements وطلب المذيع عمرو الليثى، أثناء لقائه بـ هيثم أحمد زكى، تقليد شخصية والده فى فيلم "ناصر 56"، ولكنه اعتذر عن تقليد الشخصية بكل حذافيرها، واكتفى بتقديم الأداء الصوتى للرئيس جمال عبد الناصر. وتوفى الفنان هيثم أحمد زكى، فجر اليوم الخميس، داخل منزله بمدينة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد. وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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