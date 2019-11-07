ابن موت.. رسالة مؤثرة من بشرى لهيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، تدوينة علقت بها على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

كتبت بشرى: "زمان كنت أسمع الكبار يقولوا فلان ده ابن موت ومكنتش بفهم معناها لحد ما كبرت وشوفت الموت بيخطف زينة الشباب الصغير من أصحابي وزمايلي وأنا أظن إنك يا هيثم ينطبق عليك مقولة ابن موت دى.. جيت ومشيت منها زائر خفيف زي ما تكون جيت عشان تمشي!! فقدت أمك وأنت صغير وبعديها أبوك ودلوقتى ربنا أراد يجمعك بيهم.. في الجنة إن شاء الله.. البقاء لله ولا إله إلا الله هيثم أحمد زكي.. خبر مفجع لكن اللهم لا اعتراض".

يُذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي وافته المنية قبل ساعات بهبوط حاد في الدورة الدموية.​