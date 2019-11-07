أبرزها "البؤساء" و"الحقيقة".. عروض اليوم الثاني في بانوراما الفيلم الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يقام غدا اليوم الثاني ضمن فعاليات الدورة الـ12 من بانوراما الفيلم الأوروبي، في سينما الزمالك وسينما زاوية.

ويعرض في الساعة الواحدة ظهرا أفلام "Away" بسينما زاوية، كما يعرض فيلم Transnistra، مترجم بالإنجليزية في سينما زاوية، وفيلم Scheme birds، مترجم بالإنجليزية في سينما الزمالك.

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وفي الساعة الرابعة مساءً، يعرض فيلم invisible مترجم بالإنجليزية في سينما الزمالك، وفيلم Heavy load مترجم بالإنجليزية بسينما زاوية، وفيلم Diego maradona مترجم بالعربية في سينما زاوية.

وفي الساعة السابعة مساءً، يعرض فيلم The truth مترجم بالعربية بسينما الزمالك، وفيلم Rosie مترجم بالعربية بسينما زاوية، وفيلم les miserables مترجم بالعربية في سينما زاوية.

وفي الساعة العاشرة مساءً، يعرض فيلم Beanpole مترجم بالإنجليزية في سينما زاوية، وفيلم As I Fall مترجم بالإنجليزية في سينما زاوية، وفيلم O beautiful night في سينما الزمالك مترجم بالإنجليزية.