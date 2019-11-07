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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشف الفنان خالد سليم، عن الصعوبات التي واجهته في تجسيده لشخصية عمر بركات التي يقدمها في بطولة مسلسل"بلا دليل"، الذي يعرض على شاشة قناة"سي بي سي".
ونفى سليم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن يكون شخصية عنيفة مثلما ظهر في شخصية "عمر بركات" التي يقدمها بالمسلسل، ولكن الدور كان في حاجة لأسلوب عنيف في ردود الأفعال التي تصدر منه.
وعن الصعوبات بهذه التجربة، فقال خالد سليم: "الصعوبات تكمن في طريقة الكلام التي يتحدث بها عمر بركات، التي كانت تحتاج لطريقة معينة، ورجل مدير بنك فكل كلامه بالأرقام والأسهم والاستثمارات فتطلب مني أن أذاكر جيدًا، وهناك مشاهد طويلة كانت تحتوى على 3 و4 صفحات وكان أمرا صعبا عليا".
مسلسل"بلا دليل" يتم عرضه حاليًا على قناة الـCBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة 11مساء وعلى تطبيق WATCHiT ، والعمل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج الكبير تامر مرسي، وبطولة: خالد سليم ودرة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي، وغيرهم من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| خالد سليم: "لست عنيفا مثل عمر بركات في "بلا دليل".. وهذا أصعب ما واجهني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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