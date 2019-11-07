أشهرهم عادل إمام والهضبة.. نجوم فن شاركوا في مهرجانات كروية قبل محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان محمد رمضان في لقاء نجوم إفريقيا أمام نجوم العالم في مباراة ودية بالمغرب بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، في السادس من نوفمبر.

وشارك في صفوف منتخب إفريقيا محمد أبو تريكة، والفنان محمد رمضان، ووائل جمعة، ونادر السيد، وخالد الغندور، وإسماعيل يوسف، والتونسي زبير بيه، وكريم حجي، والكاميروني صامويل إيتو، وروجيه ميلا، والليبي طارق التائب، وفاز نجوم أفريقيا على نجوم العالم 1-0، بهدف سجله، صامويل أيتو.

رمضان لم يكن الفنان الأول الذي شارك في مهرجانات كروية، ونرصد لكم في هذا التقرير فنانون شاركوا في مهرجانات كروية.

رمضان بتشيرت نجوم أفريقيا

- عادل إمام

شارك الفنان الكبيرعادل إمام في مباراة اعتزال مدافع نادي الزمالك السابق أشرف قاسم، الملقب ببرنس الكرة المصرية، في شهر يناير عام 2000، وجمعت المباراة بين ناديي الهلال والزمالك وانتهت بتعادل الفريقين سلبيا، وكانت ضربة البداية في اللقاء بأقدام عادل إمام والمدرب المصري الراحل محمود الجوهري، وشارك الزعيم، بفقرة فنية كوميدية في ختام الحفل.

- محمد حماقي

الفنان محمد حماقي لعب في نادي مدينة نصر وتقدم لاختبارات النادي الأهلي لكن تم رفضه، وشارك الفنان محمد حماقي في شهر مايو عام 2005، في مباراة اعتزال نجم نادي الزمالك السابق خالد الغندور، ولعب "حماقي لدقائق في مباراة اعتزال "بندق"، نظرًا لأنه يحافظ على لياقته ويواظب على ممارسة الرياضة.

حماقي في اعتزال خالد الغندور

وشارك الفنان محمد حماقي لاعبا فى جزء من المباراة الودية التي جمعت بين النادي الأهلي وأتليتكو مدريد، التي لُعبت تحت شعار "السلام ضد الإرهاب".

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حماقي وركلة البداية

- تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني، في حفل اعتزال نجم النادي الأهلي السابق وليد صلاح الدين، ولم تقتصر مشاركته على الغناء فقط، بل ارتدى زي الأهلي، ولعب اللقاء رفقة لاعبي الأهلي.

وظهر تامر حسني، بلمسات صاحبتها آهات الجماهير، حينما دخل اللقاء في الدقيقة 19، بدلا من عبد الستار صبري.

تامر حسني في المباراة

تامر يتحدث عن مشاركته

فنانون يمثلون القمة

في التسعينيات شارك عدد كبير من الفنانين بينهم عمرو دياب ومحمد فؤاد وسامي العدل ووجدي العربي وإبراهيم خان وآخرون، فريقين للأهلي والزمالك، ولعبوا مباراة على هامش القمة.