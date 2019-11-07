ناهد السباعي: "أي كلمة وحشة على هيثم هنتخذ الإجراءات القانونية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

حذرت الفنانة ناهد السباعي الجمهور والصحفيين من كتابة أي شيء يسيء للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وهددت السباعي، عبر حسابها على "إنستجرام"، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يتجاوز في حق الفنان الراحل.

وكتبت: "إنا لله وإنا اليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت، واجع قلبي طول عمرك من واحنا صغيريين علطول بتقولي يا نودي أنا خايف أموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بينا وحاسس إني هموت صغير".

وأضافت: "دايمًا كنت أرد أقولك أنت بتقول كده عشان رخم ونكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا".

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واختتمت: "أحب انبه السادة الصحفيين والجمهور أن لو أي حد كتب كومنت أو مقال عن هيثم فيه أي كلمة وحشة هنتخذ كل الإجراءات القانونية ضده".

نُقل جثمان الفنان الراحل إلى مشرحة زينهم، بأمر من النيابة العامة بعد فحصه.

وقد تقررت الصلاة على جثمان الفنان الراحل عقب صلاة الظهر اليوم الخميس بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وفق تصريحات للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.​